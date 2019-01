Minissérie ’10 segundos para vencer’ vai mostrar Eder Jofre, aos 82 anos, em ação

A minissérie “10 segundos para vencer”, que vai contar a vida da lenda Eder Jofre, vai ter o primeiro de seus quatro episódios nesta terça-feira, às 23 horas, na programação da TV Globo. A produção é uma continuação do filme “10 segundos para vencer”, que teve grande sucesso no cinema em setembro.

A série vai mostrar uma relação mais intensa da mulher de Eder (Cidinha) e o boxeador. O convívio dos dois só continua graças à ajuda da mãe do pugilista (Angelina).

No quarto episódio, o destaque é um pequeno documentário de 20 minutos, no qual são feitas entrevistas com o jornalista Newon Campos, que acompanhou toda a carreira do Galo de Ouro, Marcel Jofre, filho de Eder, e de Fighting Harada, boxeador japonês que foi o único a derrotar o ídolo nacional na carreira profissional. O fim da minissérie vai reunir imagens atuais de Eder Jofre se exercitando dentro do ringue.

O ator Daniel Oliveira interpretou Eder Jofre. Osmar Prado foi Kid Jofre, enquanto Keli Freitas foi Cidinha e Sandra Corveloni viveu Angelina.

“10 Segundos para Vencer” é dirigida por José Alvarenga Jr e escrita por Thomas Stavros, Patrícia Andrade, José Alvarenga Jr e Marcio Alemão.