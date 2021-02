MMA feminino ganha destaque e mostra o caminho a ser seguido pelo boxe

É preciso reconhecer quando as coisas são bem feitas. O MMA feminino nacional ganha destaque cada vez mais e mostra o caminho a ser seguido pelo boxe. Mackenzie Dern fechou contrato de patrocínio com a Betmotion de um ano e se tornou a segunda embaixadora da marca, ao lado da jogadora de futebol Cristiane.

Dern, de 27 anos, luta pelo peso-palha e conta, até o momento, com um cartel de dez vitórias e apenas uma derrota. Ela é a décima primeira do ranking na categoria. Ela é brasileira e tem nacionalidade americana. Ela é um dos principais nomes do MMA e referência em jiu-jitsu. O acerto prevê uso da imagem da lutadora no site e redes sociais do Betmotion, além de promoções e sorteios, como por exemplo, itens autografados.

“Estou muito feliz em me associar à Betmotion, marca referência no mundo inteiro em apostas seguras. Vamos realizar incríveis ações para o público da marca. Fico muito feliz também por agora ser parceira da Cristiane, uma craque de bola, uma das maiores de todos os tempos no futebol feminino. Já quero que ela me ensine a fazer umas embaixadinhas, enquanto eu ensino alguns golpes para ela também (risos)”, diz Mackenzie Dern.