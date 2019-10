Morte misteriosa de Sonny Liston em documentário no canal Showtime

Estreia dia 15 de novembro, no canal Showtime, um documentário sobre a vida de Sonny Liston, o ex-campeão mundial dos pesos pesados, que morreu, aos 38 anos, de forma misteriosa em 30 de novembro de 1970.

Com depoimentos de jornalistas e participação especial de Mike Tyson, a produção conta a relação de Liston com pessoas poderosas e perigosas, além de mostrar sua força descomunal em cima do ringue.

Destaque para as duas lutas contra Muhammad Ali, em 1964 e 1965.

Confira o trailer: