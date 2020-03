Muhammad Ali ‘nocauteia’ Evander Holyfield no quinto assalto

Muhammad Ali venceu Evander Holyfield por nocaute no quinto assalto no primeiro duelo do torneio virtual da World Boxing Super Series em parceria com a EA Fight Night Champion.

O duelo enfrentou Ali com 25 anos, enquanto Holyfield tinha 34. Os dois pesaram 97 quilos, com Ali um pouco mais pesado: 215 a 214 libras.

O duelo foi bem equilibrado e disputado a maior parte do tempo na curta distância. A esquerda de Ali desequilibrou o combate, pois foi bem aplicada tanto no jab, direito, como no upper.

E foi com um upper que Ali derrubou Holyfield. Primeiro de direita, que desestabilizou “The Real Deal”. O segundo upper, de esquerda, aniquilou com a disputa.

Agora, Ali aguarda o vencedor entre Joe Frazier e Lennox Lewis para saber qual será seu adversário na sexta-feira na primeira semifinal.

Do outro lado da chave, Mike Tyson enfrenta Eric Butterbean Esch na quarta-feira e George Foreman encara David Haye na quinta-feira. Os vencedores destas duas lutas disputam a segunda semifinal no sábado.

A decisão do torneio é no domingo. Sempre às 14h de Brasília. Todas as lutas são transmitidas no facebook da World Boxing Super Series.