Muhammad Ali x George Foreman: 46 anos! Sempre será lembrado

Não de trata de uma data “cheia” em 2020, mas para os amantes do boxe 30 de outubro será lembrado eternamente, pois foi o dia em que a luta mais charmosa foi disputada. No Zaire, Muhammad Ali e George Foreman realizaram no ringue o que nenhum diretor jamais pensou em fazer em um filme.

Quem quer conhecer melhor este fato histórico não pode deixar de ler “A Luta”, de Norman Mailer. Para um gostinho a mais, relembre a luta de 46 anos atrás. É uma obra de arte!