Muhammad Ali x Oscar Bonavena completa 50 anos

Há 50 anos, Muhammad Ali nocauteou o argentino Oscar Bonavena, em Nova York, no Madison Square Garden, diante de 19.417 espectadores. O duelo foi o último antes de Ali enfrentar Joe Frazier pela primeira vez.

Esta foi a segunda luta de Ali após o afastamento de mais de três anos por ter se recusado a combater com o Exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, em 1967. Além de perder o título mundial, foi condenado a cinco anos de prisão e também recebeu uma multa de US$ 10 mil. Pagou uma fiança de US$ 5 mil e apelou em liberdade, obtendo a licença de volta em 1970.

O fortíssimo Bonavena, que subiu no ringue vestido com um belo roupão com as cores da bandeira da Argentina, foi um grande rival. O boxeador sul-americano jamais havia perdido por nocaute, mesmo diante de Joe Frazier em duas oportunidades.

Frente a Ali, “Ringo”, apelido que ganhou por ter um corte de cabelo semelhante ao dos Beatles, cujo um dos membros era Ringo Starr, foi mais uma vez valente e só foi perder a 2min03 do 15º e último round, após cair três vezes. Todos os jurados apontavam Ali na frente: 12/2, 10/3/1 e 8/5/1. A Associated Press apontava 7/6/1.