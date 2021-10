‘Muhammad Ali x Tyson Fury seria a maior luta de todos os tempos’

O peso médio Nico Ali Walsh, neto do lendário Muhammad Ali, afirmou ao TMZ Sports que uma luta de seu avó com Tyson Fury, atual campeão mundial dos pesos pesados do CMB, seria a maior de todos os tempos.

“Essa seria minha luta favorita de assistir. Essa seria a maior luta de todos os tempos. As coletivas de imprensa esgotariam, as pesagens esgotariam. A luta se venderia sozinha”, disse Ali Walsh. “Ok, ok … isso obviamente não é nada mais do que um confronto de fantasia, uma luta de sonho … mas é divertido de imaginar.”

Ali Walsh também opinou em que posição coloca Fury entre os maiores de todos os tempos. “Eu sempre disse que Tyson Fury é o maior peso-pesado da minha era, e devo dizer que Deontay é o número dois. E foi isso que Tyson disse. Foi uma luta incrível”, disse, ao comentar sobre o duelo de sábado, vencido por Fury por nocaute no round 11.

“Eu o coloquei Fury entre os cinco melhores pesos pesados ​​de todos os tempos. Ele é diferente de qualquer outro peso pesado”, disse Ali Walsh, que revelou quem venceia Ali x Fury: “Sou tendencioso, mas diria que é meu avô o tempo todo.”