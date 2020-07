Na melhor luta pós-pandemia, Oscar Valdez vence de forma sensacional e mantém invencibilidade

Nada melhor que um belo duelo México x Porto Rico para proporcionar a melhor luta de boxe pós-pandemia. Atuando como superpena, o mexicano Oscar Valdez derrotou o porto-riquenho Jayson Velez, por nocaute, no décimo e último assalto.

O duelo foi sensacional todo o tempo. Maior, Velez tomou a iniciativa e partiu para o ataque. Valdez atuou no contra-ataque, mas mostrou grande poder de esquiva e nos punhos. Em muitos momentos, a troca de golpes foi bastante intensa.

No final, Valdez estava em vantagem nas papeletas dos três jurados, mas ainda assim conseguiu o nocaute, restando 17 segundos para o final do combate. Ele derrubou o lutador de Porto Rico em duas oportunidades.

Após a luta, Valdez demonstrou mais uma vez seu interesse em enfrentar o compatriota Miguel Berchelt pelo cinturão mundial dos superpenas do CMB em seu próximo combate. O invicto mexicano soma agora 28 vitórias, com 22 nocautes. Velez perdeu pela sétima vez, a primeira por nocaute. Ele soma ainda 29 vitórias, com 21 nocautes.