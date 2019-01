Não perca Creed 2! Vale a pena! Mas ele ‘perde por nocaute’ para Rocky, o maior personagem do cinema

Creed 2 é muito bom, mas não é Rocky. Creed 2 é tão bom quanto Creed 1, mas se junta a outros centenas de filmes de boxe que ficam atrás do maior de todos: Rocky Balboa.

Mas não deixe de ir no cinema. Não perca Creed 2! Vale a pena!

As cenas de luta são muito bem feitas e a expectativa do duelo entre Creed e Viktor Drago, filho de Ivan Drago, deixa sem fôlego os fãs do maior personagem do cinema em todos os tempos.

O problema é que Creed não pode ser o protagonista com Rocky no mesmo filme. Toda vez que os dois contracenam, a disputa fica injusta para o jovem personagem. Creed perde por nocaute para Rocky. Mas ele não é o primeiro e não vai ser o último.

De quebra, o diálogo entre Rocky e Drago é de arrepiar. O mais gostoso é saber que vamos ter uma terceira parte.