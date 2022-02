Matheus Pinheiro se destaca nas narrações de boxe na ESPN: ‘Madeeeeeeeeeeeeeeiraaaa’

A ESPN é o canal brasileiro que mais passa lutas de boxe, pois a central norte-americana possui contrato com várias empresas internacionais. Durante as transmissões, que contam nos comentários com os experientes Servilio de Oliveira e Eduardo Ohata – além do narrador Hugo Botelho -, a narração do ‘garoto’ Matheus Pinheiro ganha destaque a cada evento.

Com o bordão ‘Madeeeeeeeeeeeeeeiraaaa’, toda vez que um lutador vai à lona, o jovem profissional, de apenas 24 anos, demonstra conhecimento da nobre arte, rapidez para descrever os golpes e ritmo para não deixar a ‘luta cair’ nem mesmo quando o desempenho dos boxeadores não é o mais satisfatório.

“Estreei como narrador da ESPN aos 21 anos e com 22 narrei minha primeira luta de boxe na retomada em agosto/setembro de 2020. Antes disso, trabalhei como plantão esportivo no rádio AM de Santos, na Rádio Guarujá 1550, 2018 fui estagiário da TV Tribuna (afiliada da Globo na Baixada Santista) e nesse mesmo ano comecei minha função como narrador do Campeonato Paulista de Futebol Americano, o que fez a ESPN me notar e me chamar para o teste, o qual fui aprovado”, contou Matheus a este blog.