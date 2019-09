Negociações avançam e Patrick Teixeira pode disputar o título mundial ainda este ano

Se o mexica no Jaime Munguia anunciar nos próximos dias que vai subir para a categoria dos médios, o brasileiro Patrick Teixeira disputa ainda este ano o título mundial dos médios-ligeiros, da Organização Mundial de Boxe.

Patrick Nascimento, manager do lutador nacional, viaja mês que vem para os EUA, onde vai tentar acertar um combate com o dominicano Carlos Adames, primeiro colocado no ranking da OMB. Patrick é o segundo.

Adames x Patrick já é reconhecido pela OMB como uma eliminatória pelo título. Caso Munguia suba de peso, o duelo então passa a valer pelo cinturão vago.

Adames tem contrato com a Top Rank, enquanto Patrick é lutador da Golden Boy Promotions. O futuro duelo poderá ser transmitido pelo DAZN ou ESPN.