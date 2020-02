Neozelandês, dono do nocaute mais rápido da história, morre aos 54 anos

O neozelandês James Senio Peau, mais conhecido no mundo do boxe como James Thunder, morreu nesta quarta-feira, aos 54 anos, após sofrer uma cirurgia para combater um tumor no cérebro.

O peso pesado Thunder ficou famoso por nocautear Crawford Grimsley, em março de 1997, após apenas 1,5 segundos de luta. “Eu precisava ganhar a luta para conseguir comer. Saí direto do ringue para um restaurante”, disse o lutador na época do duelo.

Nascido em Samoa, mas morador de Auckland desde a infância, o pugilista chegou a ganhar o torneio amador que reúne países britânicos em 1986.

Ele começou a carreira profissional em 1989 e lutou até 2002. Somou 35 vitórias, com 28 nocautes, e 14 derrotas. Conseguiu vitórias importantes diante de ex-campeões mundiais como Tony Tubbs, Tim Whitterspoon e Trevor Berbick.

Casou em 2008, com Iris Whitemagpie e tentou imigrar para os Estados Unidos, mas teve problemas com o visto por causa de uma briga de rua em 2o12, em Las Vegas. Morreu dormindo em sua casa na Nova Zelândia.