Neto de Servilio de Oliveira, Bia Ferreira, Herbert, Keno e grande equipe viajam para treinos em Portugal

Liderada pelo técnico Mateus Alves e pelo treinador Leonardo Macedo, uma equipe olímpica de boxe embarca nesta sexta-feira para Portugal, onde terá início o programa Missão Brasil, que visa a preparação para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem.

Fazem parte da competente equipe, Luiz Gabriel, neto de Servilio de Oliveira, medalhista na Cidade do México (1968), Herbert Souza (bronze no último mundial), o talentoso Keno Marley e a campeã mundial Beatriz Ferreira. O retorno está previsto para ocorrer entre os as 15 e 22 de agosto.

Confira a equipe:

Atletas

Luiz Gabriel 57kg

Wanderson Oliveira 63kg

Luiz Fernando 69kg

Hebert Sousa 75kg

Keno Machado 81kg

Abner Teixeira 91kg

Joel Silva +91kg

Jucielen Cerqueira 57kg

Bia Ferreira 60kg

Gleisiele Gomes 64kg

Comissão técnica:

Mateus Alves ( Head Coach)

Leonardo Macedo ( Treinador)