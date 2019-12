Newton Campos prepara saída da Federação Paulista de Boxe. Vai deixar saudades

Newton Campos e a ex-campeã mundial Rose Volante

Newton Campos prepara a sua saída da Federação Paulista de Boxe, onde ocupa o cargo de presidente há quase cinco décadas. O anúncio oficial do desligamento do dirigente deve ocorrer após a disputa do “Torneio Forja dos Campeões”, marcada para janeiro, no ginásio do Pinheiros.

Aos 94 anos, seu Newton, como é conhecido no mundo do boxe, também é vice-presidente honorário e um dos fundadores do Conselho Mundial de Boxe e também da Federação Sul-Americana de Boxe.

Como jornalista, Newton trabalhou 38 anos no jornal “A Gazeta Esportiva”, no qual fez inúmeros trabalhos, inclusive a cobertura da histórica luta entre Muhammad Ali x George Foreman, em 1974, no Zaire, além de fazer comentários nos canais de TV. Destaque para a dupla feita com Luciano do Valle nos tempos de Adilson Maguila Rodrigues e Mike Tyson.

Newton Campos merece um lugar no Hall da Fama do Boxe, em Canastota, Estados Unidos.