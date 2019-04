Nocaute coloca Robson Conceição no ranking do CMB; Vitória por pontos mantém Esquiva Falcão em 10º

O nocaute no primeiro assalto no último dia 31, em Mangaratiba, colocou Robson Conceição na 38ª colocação no ranking dos pesos superpenas, do Conselho Mundial de Boxe.

Já a vitória por pontos de Esquiva Falcão o manteve em 10º lugar entre os pesos médios, uma colocação atrás de seu irmão Yamaguchi Falcão.

O peso médio-ligeiro Patrick Teixeira, que luta neste sábado, em Monterrey, no México, é o oitavo, enquanto o peso leve William Silva surge em 36º lugar.