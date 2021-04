Norte-americano mantém cinturão dos médios da OMB e Esquiva Falcão deve subir no ranking

Demetrius Andrade manteve o cinturão dos médios da Organização Mundial de Boxe, neste sábado, ao vencer Liam Williams, por pontos, em decisão unânime dos jurados, após 12 assaltos (116 a 111 e 118 a 109 – duas vezes).

A vitória de Andrade deve ajudar Esquiva Falcão, que é o quarto do ranking mundial. Williams era o segundo e com a derrota deve cair na lista. O primeiro colocado é o mexicano Jaime Munguia, que vai lutar em junho uma eliminatória do Conselho Mundial de Boxe.

Com isso, restam Esquiva e o casaque Zhanibek Alimkhanuly, que poderiam fazer uma eliminatória pelo cinturão ainda este ano. Vamos acompanhar as negociações futuras.