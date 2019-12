Norte-americano tenta título mundial dos leves com luvas Louis Vitton de US$ 100 mil

O norte-americano Gervonta Davis enfrenta o cubano Yuriorkis Gamboa, neste sábado, em Atlanta, pelo cinturão vaago dos leves, versão Federação Internacional de Boxe. Detalhe: o lutador dos Estados Unidos deve subir no ringue com luvas da marca Louis Vitton, que custaram US$ 100 mil.

Aos 25 anos, Davis soma 22 vitórias, com 21 nocautes, e é apadrinhado de Floyd Mayweather. Ele já foi campeão dos superpenas e sonha em ganhar os cinturões entre os leves, meio-médios-ligeiros e meio-médios.

Gamboa, de 38 anos, já teve seu momento áureo na carreira. Foi campeão dos penas e superpenas, ao derrotar nomes importantes como Orlando Salido e Daniel Ponce De Leon. Ele soma 30 vitórias (18 nocautes) e duas derrotas.