Nova eleição coloca Eder Jofre à frente de Floyd Mayweather e Manny Pacquiao

Uma eleição feita pela The International Boxing Research Organization (IBRO), com centenas de historiadores de boxe do mundo todo, colocou Eder Jofre na 16ª colocação, com 134 pontos.

Detalhe: o Galo de Ouro ficou à frente de dois dos principais pugilistas do século XXI. O norte-americano Floyd Maywether (67 pontos) foi o 22º, enquanto o filipino Manny Pacquiao (55 pontos), ainda na ativa, aos 42 anos, ficou na 25ª colocação.

Os dez primeiros foram: Sugar Ray Robinson, Henry Armstronbg, Harry Greg, Sam Langford, Roberto Durán, Willie Pep, Muhammad Ali, Joe Louis, Benny Leonard e Sugar Ray Leonard.

Mais uma vez os feitos do maior peso galo de todos os tempos continuam registrados na memória daqueles que realmente conhecem e dão valor aos grandes astros da história.