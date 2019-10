Nova geração pode resgatar dias de glória do boxe brasileiro. Falta apenas oportunidade

A sétima edição do Boxing For You e a terceira do Arte do Boxe ratificaram no último fim de semana o fato de que o Brasil possui talentos para a nobre arte. Talento para o esporte é como grama: nasce em qualquer lugar. A única coisa que precisa ser feita é uma sequência de bons e organizados eventos.

Nos dois programas pôde-se notar a presença de pugilistas com grande capacidade técnica e que realizaram lutas de grande nível. É necessário que outros eventos sejam realizados, como se fazia há quatro, cinco décadas. Lutas todas as semanas para que o público possa conhecer os boxeadores.

É necessário que os amantes da nobre arte acompanhem a carreira dos lutadores, que disputarão o título brasileiro, sul-americano e até o mundial.

Outro ponto importante foi a presença da TV, sempre o melhor caminho para ser o elo com os fãs do pugilismo. A boa qualidade dos eventos deve garantir novas oportunidades na Bandeirantes, que transmitiu ao vivo no fim de semana.