Nova onda de covid causa suspensão dos eventos de boxe em janeiro no Reino Unido

Uma nova onda de covid-19 causou a suspensão dos eventos de boxe em janeiro no Reino Unido. A informação foi dada, neste sábado, pelas autoridades da Comissão Britânica de Boxe . Com isso, lutas como a de Chris Eubank Jr. x Liam Smith, prevista para dia 29, em Cardiff, no País de Gales, terão de ser remarcadas.

Outra luta que corre o risco de ser adiada envolve os britânicos Amir Khan x Kell Brook, prevista para 19 de fevereiro, em Manchester.

A variante Omicron tem aumentado o número casos diários para 180 mil. As vacinas têm desempenhado seu papel em manter os mais vulneráveis ​​seguros.

As doses de reforço da covid protegem contra o Omicron e oferecem a melhor chance de superar a pandemia, disseram as autoridades de saúde repetidamente.