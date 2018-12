O briguento Josh Warrington é uma boa alternativa para Robson Conceição tentar o título

Josh Warrington, campeão mundial dos penas pela Federação Internacional de Boxe, é uma boa alternativa para Robson Conceição tentar o título mundial em 2019.

O invicto britânico, de 28 anos, manteve o cinturão no sábado, em Manchester, ao bater Carl Frampton, por pontos, após 12 espetaculares roundes. Briguento, torcedor do Leeds, equipe de sua cidade natal, não tem pegada (soma apenas seis nocautes), mas é uma máquina de bater.

Robson terá de ter preparo físico para impedir o assédio enlouquecido do inglês e aí ser mais perigoso que Frampton no contra-ataque. Detalhe: Warrington, que deseja um duelo com o mexicano Oscar Valdez, terá de esperar, pois o campeão pela Organização Mundial de Boxe volta a lutar em 2 de fevereiro, após 11 meses afastado por causa de lesões.

Com isso, Robson poderia ter sua chance. Warrington, assim como Robson, tem contrato com a Top Rank, do empresário Bob Arum, o que facilitaria um acordo.

Sergio Batarelli, conselheiro de Robson, afirmou que a luta está em pauta, mas antes o campeão olímpico em Londres-2012 precisa vencer sua luta de 18 de janeiro, diante do mexicano Hector Ruben Ambriz Suarez, em Verona, Nova York.

Aos 30 anos, Robson soma dez vitórias como profissional, com cinco nocautes.