O dia em que George Foreman e Maguila fizeram a preliminar de Mike Tyson

Em 1990, muita gente do mundo do boxe queria ver um duelo entre Mike Tyson e George Foreman. A vontade era tão grande que os dois maiores empresários da época, Don King e Bob Arum, aceitaram um período de “paz” para tentar realizar o combate. King cuidava de Tyson e Arum, de Foreman.

Tyson não era mais o campeão, pois havia perdido em fevereiro para James Buster Douglas, no Japão. Foreman, desde seu retorno à nobre arte, em 1987, somava 21 vitórias consecutivas. Para promover ainda mais a luta, King e Arum chegaram a um acordo para fazer um evento e colocar os dois juntos, no dia 16 de junho, no Caesars Palace, em Las Vegas.

Foreman aceitou fazer a preliminar e enfrentou Adilson Maguila Rodrigues, que acabou nocauteado no segundo assalto. Tyson, que lutava pela primeira vez desde a inesperada derrota para Douglas, precisou de menos de um assalto para derrubar Henry Tillman.

Na plateia, artistas como Michael Douglas, Chuck Norris e Jack Nicholson, além de Buster Douglas e Evander Holyfield, que se enfrentariam em outubro, com vitória do segundo.

No Brasil, a programação foi transmitida por dois canais. O SBT passou Maguila x Foreman, enquanto a Bandeirantes passou Tyson x Tillman.

Tyson e Foreman nunca se enfrentaram. Uma pena! Teria sido sensacional!