Treinado pelo inesquecível Angelo Dundee, Napoles foi eleito pela revista “The Ring” como “O Melhor Boxeador de 1969” e colocado no Hall Da Fama do Mundo do Boxe em 1984.

Nos últimos anos, Mantequilla teve a ajuda do bilionário Carlos Slim, um fã seu declarado, e também do Conselho Mundial de Boxe.

Ele morreu nesta sexta-feira, aos 79 anos. O boxe nunca vai se esquecer do talento e da simpatia de Jose Angel “Mantequilla” Napoles.