Oleksandr Usyk estreia entre os pesados e sonha repetir sucesso de Evander Holyfield

O ucraniano Oleksandr Usyk faz sua estreia entre os pesos pesados, neste sábado, com transmissão do DAZN, diante do norte-americano Chazz Witherspoon, em Chicago. O sonho do campeão olímpico em Londres-2012 é repetir o sucesso de Evander Holyfield. Mas seu trabalho não será fácil.

Aos 32 anos, o invicto canhoto Usyk, de 1,90 metro de altura, soma 16 vitórias, tem ótima movimentação, pegada e carisma. Não chega a ser um novo Holyfield, mas pode causar problemas para os principais pugilistas da categoria mais importante da nobre arte.

Antes de estrear, Usyk já mandou um recado para Deontay Wilder, Anthony Joshua, Tyson Fury e Andy Ruiz Jr.: “Quero todos os títulos dos pesados também”, afirmou o boxeador, que unificou os cinturões mais importantes entre os cruzadores.

Primo de segundo grau de Tim Witherspoon, ex-campeão mundial, Chazz Witherspoon é um adversário experiente e complicado para Usyk. Ele é dono de um cartel de 38 vitórias (29 nocautes) e três derrotas. Ele não perde desde 2012. São oito vitórias seguidas.

A chegada de Usyk nos pesos pesados é bom para o boxe.