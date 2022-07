Oleksandr Usyk x Anthony Joshua lutam dia 20 de agosto com ingresso mais caro a R$ 25,3 mil

Oleksandr Usyk e Anthony Joshua vão lutar dia 20 de agosto, em Jeddah, na Arábia Saudita, com o ingresso mais caro no valor de US$ 4,6 mil (ceca de R$ 25,3 mil). O bilhete mais barato será negociado por US$ 90,00 (US$ 495,00).

Já a bolsa dos lutadores deverá atingir os R$ 412 milhões. O montante será divido ao meio entre os boxeadores.

Esta será a segunda luta entre os pesos pesados. Na primeira, em 25 de setembro do ano passado, Usyk venceu por pontos, em combate realizado no estádio do Tottenham, em Londres.

Usyk passou um tempo na Ucrânia durante a guerra e, segundo sua mulher, perdeu dez quilos de massa muscular. Já Joshua passou a ser orientado pelo técnico Robert Garcia, o mesmo do peso médio brasileiro Esquiva Falcão.

Usyk de 35 anos, soma 19 lutas, todas vitoriosas, com 13 nocautes. Aos 32 anos, Joshua acumula 26 lutas, 24 vitórias, 22 nocautes e duas derrotas.