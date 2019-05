Oscar De La Hoya e DAZN sonham em colocar Canelo no ringue do estádio de Wembley

Depois de conquistar mais um cinturão dos médios, ao derrotar no sábado o norte-americano Daniel Jacobs, por pontos, em Las Vegas, o mexicano Saúl Canelo Álvarez já prepara sua próxima luta, prevista para setembro.

O empresário Oscar De La Hoya apontou quatro possibilidades: Demetrius Andrade (campeão dos médios da OMB), Gennady GGG Golovkin (terceira luta), Sergey Kovalev (campeão dos meio-pesados da OMB) ou Callum Smith (supercampeão dos supermédios da AMB).

Todas as indicações são interessantes para Canelo, mas o duelo com Smith no estádio de Wembley sai na frente da disputa. Um dos maiores motivos para ter o combate em Londres seria o contrato do mexicano com a DAZN, empresa de streaming britânica, com a qual o lutador assinou no ano passado um contrato de US$ 365 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão) por 11 lutas. Distou até agora duas.

Uma luta do atleta mais bem pago do mundo na capital inglesa chamaria a atenção de todo o público europeu em um momento em que a DAZN busca número grandes de assinantes no Velho Continente para o boxeador. Canelo já tem fama nas Américas e agora pretende invadir também a Europa.