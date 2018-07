Oscar De La Hoya rasga elogios a Pacquiao: “Foi o melhor que vi lutar”

É sempre importante analisar qual a origem dos elogios. Muitas vezes são feitos com interesses. Oscar De La Hoya tem rasgado elogios a Manny Pacquiao antes da luta deste sábado diante de Lucas Matthyssse. E De La Hoya é empresário do argentino.

“Manny Pacquiao foi o melhor boxeador que vi lutar”, disse De La Hoya, que enfrentou e perdeu para o filipino em sua última luta como profissional em 2008. “Ele lutou o tempo todo no mesmo ritmo,, sem se cansar.”

Segundo o Golden Boy, Pacman teria vencido Floyd Mayweather, em 2015, se estivesse no auge da forma. É bom lembrar que Pacquiao lutou com uma lesão no ombro direito, que teve de ser submetido a uma artroscopia dias após o duelo.

Detalhe: caso Pacquiao vença, esses elogios podem fazer com que De La Hoya organize uma luta futura do supercampeão.

Pacquiao x Matthysse será disputado em Kuala Lumpur, na Malásia.