Oscar De La Hoya x Conor McGregor? Golden Boy vai entrar para o mesmo circo de Floyd Mayweather?

Em 2017, Floyd Mayweather manchou seu invicto cartel ao adicionar uma “vitória” sobre o irlandês Conor McGregor, astro do MMA. Foi uma “armação” na qual Money não se preparou e nem se empenhou como fizera em toda a sua carreira, diante de um adversário sem a menor condição de lutar boxe profissional contra um dos melhores pugilistas de todos os tempos. O nocaute técnico no décimo assalto foi mais um número circense.

Desta vez, a “palhaçada” poderá ser de Oscar De La Hoya, que disse em uma nota em suas redes sociais que derrubaria McGregor em dois rounds, mesmo afastado dos ringues por 12 anos e aos 47 anos de idade. O irlandês, que não perde uma oportunidade para colocar um bom dinheiro no bolso, aceitou o desafio e dizem que o duelo pode sair após a pandemia.

Se for concretizado o “combate”, fica a expectativa para se saber se vai ser um “circo” como foi com Mayweather ou se De La Hoya vai lutar sério com o lutador do UFC. De qualquer forma, mais um capítulo triste para a nobre arte.