Oscar Valdez diz que prefere lutar com Jamel Herring a encarar Robson Conceição

Oscar Valdez afirmou, nesta sexta-feira, em Arlington, no Texas, que prefere lutar com o norte-americano Jamel Herring a encarar o brasileiro Robson Conceição. Segundo o mexicano, campeão dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe, sua intenção é unificar títulos e Herring possui o cinturão da Organização Mundial de Boxe. “Eu gostaria de lutar com Herring.”

Valdez, que vai assistir ao combate entre Saul Canelo Alvarez e BJ Saunders esta noite no AT&T Stadium, disse desconhecer qualquer negociação para um duelo com Robson, de quem perdeu no amadorismo a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos disputados em 2009, na Cidade do México.

“Eu não ouvi nada ainda sobre uma luta com Conceição”, disse Valdez à revista The Ring. “Acabo de chegar do México. Não ouvi nada da Top Rank ou dos meus gerentes. Estou esperando o que quer que aconteça. Sigo treinando e me mantendo ativo. Então, quando eles me disserem quem será meu próximo oponente, estarei pronto.”

Valdez ganhou o cinturão dos superpenas em 20 de fevereiro, após derrotar o compatriota Miguel Berchelt por nocaute no décimo assalto, enquanto Robson derrotou o mexicano Jesus Antonio Ahumada por nocaute no sétimo assalto em 10 de abril.