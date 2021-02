Ele tem apenas 1,66 metro de altura, mas se torna um leão quando sobe no ringue. O mexicano Oscar Valdez é o boxeador mais legal de ver em ação na atualidade. Sábado, deu um show diante do compatriota Miguel Berchelt para conquistar o título mundial dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe.

Valdez, de 30 anos, venceu com um nocaute sensacional no décimo assalto, quando vencia com folga para os jurados, depois de superar as expectativas, ao adotar uma tática diferente, de contra-ataque, diante de um adversário bem maior e mais forte.

Não tem luta ruim com Oscar Valdez em ação. Ele esbanja talento, garra e categoria. São 29 vitória e 23 nocautes. Dono de um rancho, onde tem vários animais exóticos, como um crocodilo, o pequeno de Nogales, Sonora, é simpático, humilde e carismático. Já tem seu nome entre os maiores pugilistas mexicanos da história. E ainda tem muito por fazer.