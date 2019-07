Pacquiao rebate previsão de Thurman: ‘Ele disse que vai me aposentar. Falar é fácil. Fazer é difícil’

A chegada de Manny Pacquiao e Keith Thurman no Hotel MGM, em Las Vegas, nesta terça-feira, não poderia ser melhor para o duelo de sábado. Os meio-médios trocaram farpas e, evidentemente, demonstraram confiança na vitória.

“Tenho de aproveitar este momento o máximo possível. Vou ter a oportunidade de enfrentar uma lenda e ao mesmo tempo mandá-la para a aposentadoria”, disse Thurman, de 30 anos, dono de um cartel invicto de 29 vitórias.

Sempre com o sorriso no rosto, Pacquiao rebateu as ameaças do adversário. “Ele disse que vai me aposentar. Falar é fácil. Fazer é difícil”, afirmou o filipino, de 40 anos, que luta profissionalmente desde 1995. Pacman soma 61 vitórias, sete derrotas e dois empates.

Pacquiao x Thurman vai ter transmissão ao vivo da ESPN, sábado, a partir das 22 horas.