Patrick Teixeira aparece em 2º no ranking mundial e fica a um passo da disputa do título mundial

O brasileiro Patrick Teixeira aparece em segundo lugar no ranking da Organização Mundial de Boxe. O catarinense, de 28 anos, só fica atrás do campeão Jaime Munguia e de Kell Brook, o primeiro colocado.

A partir de agora, duas são as possibilidades para o pugilista nacional. Disputar uma luta pelo cinturão diante de Munguia ou, se o mexicano subir de categoria, disputar o título vago.

Brook, o primeiro do ranking, é apontado para ser o próximo adversário do norte-americano Terence Crawford, campeão dos meio-médios. Se ele migrar de categoria, Patrick deverá fazer uma luta com o australiano Dennis Hogan, que é o terceiro classificado, e reclamou muito da derrota para Munguia no último dia 13, em Monterrey, no México.

Diante de Munguia, Patrick teria muitos problemas, mas contra Hogan as chances são muito maiores. O australiano bate muito, mas não tem pegada.