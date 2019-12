Patrick Teixeira é homenageado em Sombrio, Santa Catarina, sua cidade natal

Patrick Teixeira, campeão mundial dos médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe (OMB), foi homenageado em Sombrio, Santa Catarina, sua cidade natal. O boxeador desfilou pelas ruas de caminhonete, dirigida pelo prefeito Zênio Cardoso, e recebeu uma placa de honra ao mérito.

Patrick esteve acompanhado por Edson Xuxa do Nascimento (técnico), Patrick Nascimento (manager) e José David de Souza (auxiliar técnico).

Sombrio é um município localizado no extremo sul de Santa Catarina, no litoral, a 7 quilômetros do mar. Distante 240 km de Florianópolis e 230 km de Porto Alegre. Possui cerca de 30 mil habitantes.

Após as festas de Natal e fim de ano, Patrick deverá iniciar os treinamentos para sua primeira defesa de cinturão, que deverá ocorrer no primeiro semestre. A OMB indicou que o argentino Brian Castaño deva ser o adversário, mas a equipe do boxeador brasileiro planeja uma luta com um adversário a ser escolhido.

Patrick soma 30 vitórias (22 nocautes) e apenas uma derrota na carreira profissional.