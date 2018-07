Patrick Teixeira é o novo campeão latino dos médios-ligeiros da OMB

Patrick Teixeira, um dos melhores boxeadores brasileiros da atualidade, é o novo campeão latino dos médios-ligeiros, versão Organização Mundial de Boxe.

Em Jundiaí, no ginásio Bolão, Patrick venceu David Eliasquevici por pontos, depois de dez roundes. Os jurados foram unânimes: 100-89, 99-91 e 98-92.

Em 2016, Patrick chegou a disputar uma eliminatória, nos Estados Unidos, diante de Curtis Stevens, mas acabou derrotado.

Classificado em 28º no ranking do Conselho Mundial de Boxe, Patrick poderá surgir também na lista da Organização Mundial de boxe a partir do próximo mês por causa do cinturão latino..

Patrick tem 27 anos e um cartel de 28 vitórias (22 nocautes) e apenas uma derrota.