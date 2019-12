Patrick Teixeira lembra Rocky Balboa e leva 19 pontos em três cortes para ganhar o cinturão interino da OMB

Patrick Teixeira lembrou Rocky Balboa durante sua vitória histórica sobre o dominicano Carlos Adames, neste sábado, em Las Vegas, que valeu o cinturão interino dos médios-ligeiros, versão Organização Mundial de Boxe.

A partir do terceiro assalto, o brasileiro passou a sangrar bastante pelo supercílio esquerdo e os machucados aumentaram com a constante troca de golpes que se estendeu até o fim dos 12 assaltos.

Durante o intervalo do duelo o trabalho foi intenso do córner do brasileiro na tentativa de conter a hemorragia. Com o sangrameto controlado, o pugilista nacional sofreu também com os inchaços, que quase fecharam os seus olhos.

Resultado do castigo: Patrick recebeu 19 pontos nos três grandes ferimentos que sofreu no rosto. Mas o sorriso pela conquista do cinturão fez o boxeador esquecer as dores.