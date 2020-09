Patrick Teixeira luta em novembro, segundo presidente da OMB. Manager do campeão confirma negociação

Francisco “Paco” Varcarcel, presidente da Organização Mundial de Boxe, anunciou, nesta quarta-feira, que a primeira defesa de título mundial do brasileiro Patrick Teixeira será em novembro, diante do argentino Brian Castaño.

“Esteja ciente de que um acordo foi estabelecido para #WBO Peso Médio Jr. Teixeira / Castaño conforme mandato do Comitê do Campeonato. A luta estava marcada para o dia 25 de abril, mas por causa da covid-19 foi adiada. Fomos informados de que será realizada em novembro de 2020. Estamos em espera pela decisão do comitê”, postou o dirigente em suas redes sociais.

“Por enquanto ainda nada. Apenas negociações”, disse Patrick Nascimento, manager do dono do cinturão dos médios-ligeiros, que confirmou a negociação para novembro. “Estamos treinando duro e esperando viajar para fazer a defesa obrigatória como ordenada pela WBO.” Local ainda vai ser definido.

Patrick ganhou o cinturão em 30 de novembro, quando venceu a eliminatória do cinturão diante do dominicano Carlos Adames, em Las Vegas, por pontos, após 12 roundes sensacionais.

Castano, de 30 anos, está invicto, com 16 vitórias, 12 por nocaute e um empate, frente ao cubano Eryslandy Lara. Ele é o primeiro do ranking da Organização Mundial de Boxe.