Patrick Teixeira posa ao lado de uma Lamborghini em Monterrey, onde luta neste sábado

Patrick Teixeira posou ao lado de uma Lamborghini, em Monterrey, no México, onde luta neste sábado, diante do mexicano Mario Lozano. O brasileiro vai colocar em jogo o cinturão latino dos médios-ligeiros, da Organização Mundial de Boxe, entidade na qual ocupa o quarto lugar no ranking.

Uma vitória pode colocar Patrick diante do campeão mundial Jaime Munguia ainda este ano. Caso Munguia prefira subir para a categoria dos médios, o brasileiro poderá disputar o título vago no segundo semestre.

Munguia coloca o cinturão mundial em jogo na luta principal, em Monterrey, diante do australiano Dennis Hogan.

Patrick soma 29 vitórias, com 22 nocautes, e uma derrota. O canhoto catarinense tem 28 anos de idade. Lozano, de 31 anos, venceu 33 das 41 lutas que disputou. Ele soma 24 nocautes.

Toda a programação de Monterrey terá transmissão do SporTV.