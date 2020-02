Patrick Teixeira prorroga contrato com a Golden Boy Promotions por mais três anos

Patrick Teixeira, campeão mundial dos médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe, prorrogou seu contrato com a Golden Boy Promotions por mais três anos. O compromisso foi assinado antes do carnaval.

A primeira defesa do cinturão está prevista para 25 de abril, em Índio, na Califórnia, diante do argentino Brian Castaño, 30 anos, primeiro colocado do ranking, lutador invicto, com 16 vitórias (12 nocautes) e um empate. O brasileiro, de 29 anos, soma 31 vitórias, 22 nocautes e uma derrota.

“Estou muito feliz em assinar novamente com a Golden Boy”, afirmou Patrick. “Graças a essa grande empresa, consegui realizar meu sonho de me tornar campeão mundial. Sou muito grato por tudo que fizeram por mim. Estou ansioso para retornar ao ringue e defender meu título mundial e continuar obtendo ótimos resultados.”

“Desde de que assinamos com Patrick Teixeira, nunca perdemos a fé de seu sucesso, pois sabíamos do seu potencial”, afirmou Oscar De La Hoya, CEO da Golden Boy Promotions. “E como a Golden Boy é uma fábrica de forjar talentos, sabíamos que iríamos guiá-lo na direção do título. Ele sempre apresentou uma química especial com nossa empresa, a qual chamamos de lealdade.”

No Brasil, a IBG (International Boxing Group) é a promotora da carreira do boxeador nacional, que tem como erenciador Patrick Nascimento, filho de Edson Xuxa do Nascimento, ex-lutador e técnico do campeão mundial.