Patrick Teixeira se junta a Canelo e Muhammad Ali em novo game de boxe

Patrick Teixeira se junta a Saul Canelo Álvarez e Muhammad Ali em novo game de boxe. Trata-se do Esports Boxing Club, com início previsto para chegar ao mercado no final do ano.

Com muita tecnologia, atração promete revolucionar com o setor. Os fãs dos jogos e dos games poderão ‘lutar’ com outros grandes astro do boxe da atualidade e do passado.

Sugar Ray Leonard, Riddick Bowe, Tommy Morrison, Julio Cesar Chavez, Roy Jones, Wladimir Klitschko, Vasyl Lomachenko, Vitaly Klitschko, Edard Berlanga, Katie Taylor, Claressa Shields, Terence Crawford, Juan Manuel Marquez, Amir Khan e Josh Taylor sao algumas das atrações.