Patrick Teixeira vai treinar 2 meses para a defesa de título contra argentino dia 25 de abril

A velocidade do argentino Brian Castano é o principal foco do treinamento do brasileiro Patrick Teixeira para o duelo de 25 de abril, em Índio, na Califórnia, primeira defesa de título mundial dos médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe (OMB) do boxeador nacional.

Segundo o técnico Edson Xuxa do Nascimento, o esquema do treinamento será definido nos próximos dias, mas o planejamento prevê viagem para os Estados Unidos dia 25. “Vamos fazer um treino com base no estilo do Castano”, disse o treinador a este blog.

Patrick ganhou o cinturão em 30 de novembro, quando venceu a eliminatória do cinturão diante do dominicano Carlos Adames, em Las Vegas, por pontos, após 12 roundes sensacionais.

Castano, de 30 anos, está invicto, com 16 vitórias, 12 por nocaute e um empate, frente ao cubano Eryslandy Lara. Ele é o primeiro do ranking da Organização Mundial de Boxe.

Patrick Teixeira x Brian Castano deverá ter transmissão do DAZN para o Brasil.