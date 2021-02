Patrick Teixeira x Brian Castaño: imagine a promoção feita por Luciano do Valle para esta luta

Com a proximidade da luta Patrick Teixeira x Brian Castaño, fica impossível não relembrar os grandes momentos vividos pelo boxe nacional nos anos 80 e 90 com o apoio dado por Luciano do Valle, que na época tinha horário dedicado ao esporte na TV Bandeirantes.

Com o lendário narrador à frente das transmissões da luta, os fãs da nobre arte, com certeza, a dois dias da luta, já teriam visto matérias sobre a carreira e a vida dos pugilistas. Análises teriam sido feitas sobre os estilos dos lutadores e personalidades ligadas ao boxe fariam seus prognósticos.

Um repórter já estaria nos Estados Unidos há duas semanas acompanhando o treinamento de Patrick e nesta quinta-feira acompanharia a entrevista coletiva, além da pesagem na sexta-feira. Todos os programas teriam pelo menos uma matéria com o tema.

Tudo isso faria com que o público ficasse grudado na tela sábado à noite, assim como ficou para ver Maguila, Tyson, Sugar, Duran, Chiquinho de Jesus, Francisco Thomas da Cruz e tantos outros. Só desta forma é possível formar novos amantes da nobre arte. Pena não termos mais Luciano do Valle.