Philadelphia Sixers usa uniforme em homenagem a Rocky Balboa

Creed II tem estreia marcada para dia 24 de novembro nos Estados Unidos. Como jogada de marketing, a equipe do Philadelphia Sixers, da NBA, vai usar um uniforme em homenagem a Rocky Balboa em alguns de seus jogos da principal liga de basquete dos Estados Unidos.

Os principais jogadores da equipe posaram para fotos e gravaram vídeos para ajudar na promoção de mais um grande filme da saga.

No início do ano, o ator Sylvester Stallone anunciou que iria torcer para o Philadelphia Eagles na final do último Superbowl.

O personagem Rocky Balboa vive na Filadélfia, onde nasceram outros grandes lutadores da história do boxe. Os vídeos de treinamento de Balboa pelas ruas da cidade são muito famosos. Uma estátua de Balboa é um dos pontos turísticos mais visitados.