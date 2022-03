Popó de ‘hoje’ venceria Floyd Mayweather dos anos 90

O Acelino Popó Freitas de ‘hoje’ venceria Floyd Mayweather dos anos 90. Se o brasileiro tivesse a postura que tem atualmente quando era campeão, teria enfrentado e vencido o norte-americano na unificação dos cinturões dos superpenas há 20 anos.

Aos 46 anos, Popó aprendeu a usar seu carisma e importância para promover suas lutas, após o evento com o youtuber Whindersson Nunes. O novo passo do ex-boxeador está sendo um duelo com Vitor Belfort ou José Aldo.

Popó está abusando das ‘agressões verbais’ com os astros do MMA e o ‘clima pesado’ está chamando a atenção do mundo das lutas. Com certeza, independentemente do adversário a ser acertado, a próxima atração será garantia de sucesso.