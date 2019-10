Popó lança seriado ‘Irmãos Freitas’ e ‘ensina’ boxe para Whindersson Nunes

Acelino Popó Freitas estará em Sâo Paulo, nesta quarta-feira, para dois eventos. O tetracampeão mundial e futuro integrante do Hall da Fama vai “ensinar” boxe para o youtuber Whindersson Nunes, em uma academia da capital paulista no início da tarde, para um programa da Rede Globo.

Dono de 37 milhões de seguidores nas redes sociais, Whindersson, que já treinou com personalidades do boxe e do MMA, fez sua primeira luta amadora há duas semanas e venceu.

À noite, estará na apresentação do seriado “Irmãos Freitas”,, acompanhado de seu irmão Luis Cláudio. “Vi dois episódios e adorei”, disse o ex-campeão dos superpenas e leves para este blog.

Outro projeto do boxeador baiano é abrir uma academia em Miami, nos Estados Unidos, onde pretende viver os próximos anos.