Popó não é escolhido para entrar no Hall da Fama do Boxe em Canastota

Acelino Popó Freitas não foi escolhido para entrar no Hall da Fama do Boxe em Canastota, Estados Unidos. Os norte-americanos Roy Jones e James Toney, além do porto-riquenho Miguel Cotto vão ter seus nomes eternizados.

Também ficaram de fora outros nomes importantes como os de Timothy Bradley, Michael Moore, Antonio Tarver, Meldrick Taylor, Fernando Vargas, Vinny Pazienza, Genaro Hernandez, Jorge Arce, Joel Casamayor, Diego Corrales, Ricky Hatton e Chris Eubank.

Popó, que está com 46 anos, tem um cartel de 41 vitórias (34 nocautes) e duas derrotas. Ele foi campeão dos superpenas e leves.

Com isso, Eder Jofre continua a ser o único representante brasileiro no Hall da Fama do Boxe de Canastota, criado em 1990. O Galo de Ouro teve seu nome incluído em 1992.