Popó quer luta despedida na Rede Globo

Acelino Popó Freitas vai se despedir oficialmente dos ringues em 11 de novembro. A luta vai ser em Belém, no Pará, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. O adversário ainda não foi definido.

Com a ajuda das redes sociais, o ex-campeão mundial dos superpenas e leves, de 42 anos, pediu a ajuda para que a Rede Globo transmita o evento, por intermédio da #poponaglobo.

Pessoas ligadas à emissora carioca, afirmam que a transmissão para o Pará poderá ocorrer, desde que Popó aceite fazer o evento em um horário alternativo. No início da tarde de sábado ou na madrugada de domingo. O ex-campeão ainda terá de arcar com os custos para repassar as imagens e com satélite, que poderão atingir R$ 100 mil.

Mas a transmissão para todo o Brasil está praticamente descartada.Matérias serão feitas nos programas esportivos da Globo.

Popó foi campeão dos superpenas de 1999 a 2004. Voltou a ganhar um cinturão em 2006, o dos leves, e permaneceu com o título até 2007. No total, o pugilista baiano colecionou quatro cinturões.

Popó lutou profissionalmente de 1995 a 2007. Voltou em 2012, quando venceu o compatriota Michael Oliveira, e em 2015, ao superar o argentino Mateo Damian Veron.