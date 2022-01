Popó, Whindersson Nunes e Esquiva Falcão deixam boxe em evidência e chamam a atenção de celebridades

A exibição de Popó x Whindersson Nunes deixou o boxe em evidência e chamou a atenção de celebridades. A modalidade foi um dos assuntos mais discutidos nas redes sociais no fim de semana. Os apresentadores Tatá Werneck, Marcos Mion e o rapper Emicida foram alguns famosos que acompanharam o evento.

O carisma dos dois protagonistas se uniu ao profissionalismo de Esquiva Falcão, primeiro colocado no ranking mundial, que fez uma apresentação bastante interessante diante de Yuri Fernandes, ex-BBB, outro que soube honrar e respeitar o boxe.

Pelo visto, o tipo de evento veio para ficar. José Aldo, astro do MMA, deve ser o próximo a se apresentar no ringue. Ele foi ‘desafiado’ por Popó após o ‘empate’ com Whindersson.

Algumas pessoas pessoas podem torcer o nariz ao ver um youtuber fazer sucesso em cima de um ringue, mas com 60 milhões de seguidores, como é o caso de Whindersson Nunes, tudo que ele fizer vai ser uma atração para o público. O importante é que as pessoas do boxe aproveitem o momento para manter o esporte em evidência.