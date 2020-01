Por causa de vírus, Esquiva Falcão não embarca para a luta na China

Esquiva Falcão não luta mais na China dia 2. Segundo Sergio Batarelli, que falou com este blog via WhatsApp, toda a equipe do boxeador brasileiro não vai mais embarcar para Haikou, onde o medalhista de prata em Londres-2012 iria enfrentar o chinês Ainiwaer Yilixiati. Motivo: o coronavírus.

“A equipe da ESPN, que iria transmitir a luta, se recusou a entrar no avião e agora estamos esperando uma informação da Top ran para saber novo local e data da luta”, afirmou Batarelli, conselheiro do lutador nacional.

Esquiva chegou a gravar um vídeo confirmando a viagem, mas depois recebeu a recomendação para não seguir até a China.

A luta entre Esquiva x Yilixiati valeria pelo cinturão silver do Conselho Mundial de Boxe e o brasileiro tinha a promessa de que, em caso de vitória, ter a chance de disputar o título mundial em seguida.