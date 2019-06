Por conta do contrato de US$ 365 milhões, DAZN exige Canelo x GGG III ainda este ano

A empresa DAZN está fazendo valer o contrato de US$ 365 milhões assinado com o mexicano Saúl Canelo Álvarez e exige a terceira luta com Gennady GGG Golovkin ainda para este ano.

As negociações começaram atrapalhadas logo na escolha pelo local da luta. Canelo exige Las Vegas, mas GGG não aceita e prefere Nova York ou Texas. Com isso, a Golden Boy ameaçou abrir negociação com Callum Smith para um possível duelo na Inglaterra.

A atitude não agradou aos comandantes da DAZN, que prometeram a GGG a marcação rápida da terceira luta com Canelo. Outro ponto é que a empresa de streaming britânica tem em seu planejamento grandes eventos para o lutador do México para que possam justificar o contrato bilionário assinado para 11 combates. Até agora foram feitas duas lutas.