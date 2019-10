Porto-riquenho Xander Zayas, de 17 anos, é a nova promessa do boxe mundial

Um porto-riquenho, de 17 anos, é a maior promessa do boxe mundial. O nome dele é Xander Yarob Zayas Castro ou apenas Xander Zayas. Ano passado, aos 16 anos, se tornou o boxeador mais jovem a assinar um contrato profissional com a Top Rank, empresa mais importante do mundo.

Zayas despertou o interesse de muita gente na nobre arte ano passado quando ganhou um título nacional. Foram 11 no total. Dentro do boxe desde os cinco anos de idade, o porto-riquenho, fã de Miguel Cotto, um dos maiores nomes do pugilismo em seu país, ganhou 118 das 132 lutas amadoras que fez na carreira, lutando com 152 libras (68 quilos).

Para estrear no profissional, sábado passado, o menino prodígio baixou para 147 libras (66,678 quilos) e se mostrou muito forte e rápido ao derrubar o norte-americano Genesis Winn, de 31 anos, no primeiro assalto. Sua próxima luta já está marcada para 30 de novembro, em Las Vegas.

Se Zayas vai repetir o feito do compatriota Wilfredo Benítez, que, em 1976, se tornou o mais jovem campeão mundial, aos 17 anos, ninguém sabe, mas que o rapaz tem a confiança de muita gente, isso não se pode negar.